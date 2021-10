Após cirurgia no ombro, Fátima Bernardes recebe alta: "Tudo ótimo"

VO Victória Olímpio

(crédito: Túlio Gadêlha/Instagram/Reprodução)

A apresentadora Fátima Bernardes teve alta hospitalar nesta quarta-feira (13/10) após passar por uma cirurgia no ombro. O deputado Túlio Gadêlha, namorado da apresentadora, usou os stories do Instagram para tranquilizar os fãs e dizer que ela estava bem.

Nas imagens, Fátima aparece usando uma tipoia. "Acabamos de sair do hospital. Saímos do hospital, chegamos em casa agora. A paciente está bem aqui, de tipoia. Recuperada. Daqui a pouco estamos na ativa de volta", contou Túlio.

A apresentadora do Encontro, da TV Globo, confirmou que a situação estava boa: "Está tudo ótimo". No final do mês passado, Fátima contou que precisaria se afastar do trabalho para realizar o procedimento de recuperação de um tendão. Na ocasião, ela anunciou que a recuperação levaria pelo menos quatro semanas.

O programa de Fátima vem sendo apresentado por Patrícia Poeta, que na edição desta quarta-feira (13/10) falou sobre abusos que sofreu na adolescência.