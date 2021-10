Lázaro Ramos terá primeiro projeto na Amazon, 'Um ano inesquecível - outono'

VO Victória Olímpio

O diretor Lázaro Ramos e a atriz Gabz no set de 'Um ano inesquecível - outono' - (crédito: Amazon Prime/Divulgação )

O Amazon Prime Video anunciou nesta quarta-feira (13/10) que o ator Lázaro Ramos terá o primeiro trabalho assinado para a plataforma de streaming. A produção será Um ano inesquecível - outono, segundo filme da franquia Um ano inesquecível, produzida pela Panorâmica.

Baseado no livro homônimo com contos das autoras Thalita Rebouças, Paula Pimenta, Bruna Vieira e Babi Dewet, o longa contará com a cidade de São Paulo e a Avenida Paulista como pano de fundo para a história musical. Além de Lázaro na direção, o filme terá roteiro de Keka Reis, colaboração de Thamyra Thâmara, e consultoria de Marcelo Saback e Vince Marcello, autor e diretor da franquia Barraca do beijo.

O filme conta a história de Anna Júlia e João Paulo, o típico casal improvável. Ela odeia música e tudo que mais quer é um estágio e estabilidade para ajudar o pai em casa. Ele é um jovem músico de rua que sonha em viver da sua arte.

Mesmo assim, a paixão entre os dois acontece, e em um dos lugares mais simbólicos de São Paulo: a Avenida Paulista. A movimentada capital é o cenário ideal para a desafiadora jornada que ambos terão que enfrentar para ficar juntos.

O elenco conta com talentos como os protagonistas Gabz e Lucas Leto, a atriz Larissa Luz, os atores Pedro Blanc, Raphael Ghanem, Vittor Fernando e Enrico Cardoso, entre outros. A produção e a supervisão artística da franquia são de Rodrigo Montenegro e Mara Lobão.



A franquia terá quatro filmes, começando com Um ano inesquecível - outono, seguido de Um ano inesquecível - inverno, depois Um ano inesquecível - primavera e terminando com Um ano inesquecível - verão.