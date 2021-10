Viih Tube conta por que terminou o namoro com Madgri: 'Não é marketing'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Nesta última quarta-feira (13/10), a ex-bbb Viih Tube anunciou que seu relacionamento com Bruno Madgri havia terminado. Através dos stories do Instagram, ela contou que não é uma jogada de marketing e pediu o respeito dos fãs.

"Eu não sabia se era necessário vir aqui falar, ou se a postagem [anunciando o término] já dizia tudo, mas eu acho importante, porque tem muitas fãs clubes do casal e a gente mostrava tudo, então acho legal encerrar com vocês da forma mais clara possível, porque chegou um nível da internet que a gente tem que falar tudo, não que a gente deva satisfação, mas quem é realmente fã, foi pego muito de surpresa" , iniciou Viih , que confirmou o término do namoro mais uma vez.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

"Mas até no término a gente tem que ler de tudo, então, não gente, não é marketing, não vai ter uma fanfic para vocês, se é isso o que vocês esperavam. Não aconteceu nada grandioso, eu mudei muito, ele também... Não que seja culpa do confinamento, só estamos em fases diferentes, mas estamos bem, a gente conversa, seguimos amigos"

Viih Tube

A artista chegou a compartilhar uma mensagem em uma publicação nas redes sociais, oficializando o término com Bruno .

"Eu nem sei como dizer isso a vocês, mas eu e o Bruno não estamos mais juntos. Não sabia o momento certo de contar e nem como fazer, mas aí percebi que não vai ter momento certo, vai ser difícil anunciar de qualquer jeito. Mas se vocês vissem a forma como terminou, acho que todo mundo entenderia o que estamos sentindo, terminou bizarramente bem, com muito respeito e uma conversa muito sincera! E o mais engraçado é que realmente foi aquela coisa clássica de 'estamos em fases diferentes'", escreveu Viih .

COBERTURA DUPLEX



No último mês, a famosa fez um tour por sua cobertura em São Paulo, localizada no Morumbi. Em entrevista à Casa Vogue Brasil , ela abriu as portas de sua nova casa. A atriz, que mora sozinha na capital paulista desde os 18 anos, contou ter se encantado com o imóvel de 400 m² logo à primeira vista.

"Foi a primeira casa que eu visitei e falei: 'É essa!'. [...] Foi um aprendizado não ter programado essa casa e, mesmo assim, ela ter vindo tão cedo. [...] É o lugar que mais confio de desabafar, de falar de mim com a minha mãe, meu pai, minha tia, meu namorado. Significa muito para mim o meu cantinho” , explica a loira.

"Estou valorizando muito o que eu conquistei, não foi fácil, ralei muito, trabalhei muito desde muito nova para conseguir isso. Estou muito feliz, é muito único ver um lugarzinho que você planejou, quebrou tudo e fez a sua cara"

Viih Tube