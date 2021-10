Felipe Neto é contra os ricos? Youtuber desmente fake news de bolsonaristas

JM João Mello - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Felipe Neto não foge dos embates contra os bolsonaristas da internet. Nesta quarta-feira (13/10), o youtuber e empresário veio a público desmentir uma fake news que circula há um bom tempo nas redes sociais: um tweet em que, supostamente, ele questiona a existência de bilionários. "Devemos questionar o acúmulo exagerado de capital", dizia a tal declaração.

"Não caia em fakenews", esceveu Neto na legenda da publicação com os prints explicando a verdade. "O tweet original era grande, onde eu falava sobre bilionários e em seguida dizia que a esquerda tem que parar de achar que todo rico é FDP", explicou Felipe.

Felipe Neto expôs fake news a seu respeito nos stories e a desmentiu: (foto: Reprodução/Instagram)

Em seguida , o youtuber atribuiu a culpa aos 'discípulos de Bolsonaro ': "Cortaram o tweet, pegaram só a frase e colocaram uma foto minha, sempre", disse o youtubuer. A foto colocada do lado da frase arranjada foi uma em que Felipe posa em seu avião, para causar revolta com uma suposta hipocricisa. Revoltado, Neto completou: "Acúmulo exagerado é isso aqui: seis brasileiros concentram mais riquezas do que os 100 milhões de brasileiros mais pobres do país".

Em seguida, ele usou como base um trecho de uma matéria do El País, feita pela jornalista Marina Rossi, que diz: "Estes seis bilionários, se gastassem um milhão de reais por dia, juntos, levariam 36 anos para esgotar o equivalente aos seus patrimônios".