Gil do Vigor posta foto beijando namorado: 'Saudades

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Twitter)

O ex-BBB Gil do Vigor, que atualmente mora nos Estados Unidos, surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao publicar uma foto ao lado de seu namorado, Plínio Vasconcellos.



O economista mantém um relacionamento a distância com o cirurgião-dentista. A relação foi revelada por ele semanas antes de partir para a Califórnia, onde cursa seu PhD na UC Davis.

No Instagram Stories, ele postou um registro feliz ao lado do companheiro. "TBT com ele. Saudades enormes", escreveu.

No Twitter, Gilberto publicou uma foto de um beijo apaixonado dos dois. "TBT com ele! Tentamos parecer natural ahahahahahah mas não deu kkk. Gostaram??? Saudades!", brincou.

Veja a publicação, abaixo:

Os fãs do casal vibraram com o registro e elogiaram o casal. "Lindos", afirmou uma seguidora. "Amigo que delícia", escreveu o também ex-BBB João Luiz . "Eu amo esse casal", escreveu um fã.