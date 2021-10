Morre vocalista e guitarrista da Placa Luminosa, 1Âª banda a tocar no Rock in Rio 1985

I » Irlam Rocha Lima

(crédito: Arquivo/CB/D.A Press)

A primeira banda a se apresentar no histórico Rock in Rio de 1985 foi a brasiliense Placa Luminosa, que à época acompanhava Ney Martogrosso, responsável pelo show de abertura. O grupo tinha como líder e guitarrista José Ribamar do Nascimento, o Ribah, que, aos 71 anos, morreu ontem, às 19h, no hospital de campanha do Gama, vítima da covid 19. O músico, que ultimamente vivia entre São Paulo e Taguatinga, deixou cinco filhos.



Inicialmente, uma bem sucedida banda de baile, a Placa Luminosa surgiu no final da década de 1960. O nome veio do título de uma canção com a qual o cantor e compositor Clodo Ferreira venceu o primeiro festival do Ceub em 1972. A banda classificou-se em segundo lugar no Festival dos Festivais, promovido pela TVGlobo, com Mira Ira; e ao longo da carreira lançou nove discos e um DVD, além de acompanhar, em gravações grandes nomes da música popular brasileira, entre os quais Tim Maia, Jorge Benjor e César Camargo Mariano.



Nas vindas a Brasília, Ribah costumava se encontrar com Clodo Ferreira. "Éramos amigos desde a adolescência em Taguatinga, onde juntos aprendemos a tocar violão. "Antes da pandemia, chegamos a gravar um disco com 10 faixas,compostas em parceria". Antes eles haviam composto Feitiço Mineiro, gravado por Clodo no CD Gravura, de 2000.