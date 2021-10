Renata Banhara revela que tumor cerebral está crescendo após cirurgias

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

Em entrevista cedida ao R7, a ex-modelo Renata Banhara, de 46 anos, comentou sobre o tumor cerebral que possui. A famosa foi submetida a duas cirurgias após o aparecimento de uma bactéria no dente que acabou afetando o principal órgão da cabeça.

Renata precisou ficar um tempo na UTI, pois os nervos da artista ficaram necrosados e, como uma das sequelas, ela teve uma paralisia facial do lado do olho esquerdo. Além disso, Banhara afirmou que o tumor cresceu e explicou o motivo de não poder operá-lo.

"Eu ainda estou me recuperando, não estou totalmente curada. Sigo com um tumor no cérebro. Nestes últimos anos, ele cresceu de dois milímetros para três centímetros. Para se ter uma ideia, ele é maior que a região do globo ocular, e já não dá mais para operar por causa do tamanho e da localização", contou.

"Vivo uma gangorra de emoções. Mas estou seguindo em frente, trabalhando e lutando. É um desafio enorme", diz Renata.



A famosa também comentou que não sente mais dores na cabeça, como costumava sentir anteriormente. Vale lembrar que na época de sua internação, ela chegou a fazer uma vaquinha online, pois o plano de saúde não cobria todas as cirurgias. Após diversos procedimentos realizados em mais de dois anos, ela anunciou sua cura no final de 2018, passando a fazer fisioterapia para recuperar os movimentos da face, mas sem sequelas neurológicas.

Contudo, em julho deste ano, Renata veio a público para comunicar que não está totalmente curada.