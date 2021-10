Maria Cândida fala sobre 'clima' com Richard Gere: "Me procurou"

VO Victória Olímpio

(crédito: Maria Cândida/Instagram/Reprodução)

Maria Cândida surpreendeu os internautas após contar que quase viveu um affair com ninguém menos que Richard Gere. A jornalista contou que o galã de Hollywood demonstrou interesse nela durante entrevista na época do lançamento de Vem dançar comigo, com Jennifer Lopez. Segundo ela, o ator teria passado boa parte da conversa acariciando a mão da apresentadora.

Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, Maria falou sobre a emoção do momento: "A gente estava no quarto escolhido para ser o lugar da entrevista. Ele passou o tempo todo tocando na minha mão. Fiquei como uma boba. Eu já tinha entrevistado o Brad Pitt, o Matt Damon, o Keanu Reeves, mas o Richard mexeu comigo. Ele é muito inteligente e charmoso".

A jornalista contou que Richard chegou a procurá-la após a conversa: "No fim da entrevista, era para ele ficar no quarto esperando o próximo jornalista, mas não. Ele saiu e me procurou no hotel, me buscando no corredor. Não tive reação. Eu também estava casada na época, mas hoje eu faria diferente. Eu podia ter entregue um cartão, marcado para depois. Nunca mais o vi".