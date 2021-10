Príncipe William fala sobre vontade de vir ao Brasil e cita Daniel Alves

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Na manhã desta sexta-feira (15/10), o príncipe William interagiu com os seguidores no Instagram e usou a página do Duke and Duchess of Cambrige, destinada a acompanhar o dia a dia dele e da esposa, a duquesa Kate Middleton.

Ao responder os stories, um fã questionou sobre a possibilidade dele vir ao Brasil: "Eu adoraria ir ao Brasil. Há anos que desejo ir até lá. Estou em busca de uma boa desculpa para viajar e ver o Daniel Alves, membro do conselho que está fazendo um trabalho fantástico", declarou.

Príncipe William fala sobre vontade de vir ao Brasil (foto: Instagram/Reprodução)

William se referiu ao jogador de futebol, que atualmente joga pelo time de São Paulo e é um dos membros do conselho do Prêmio Earthshort. Daniel tem um projeto ambiental que foi idealizado no ano passado pelo próprio herdeiro do trono britânico.