Ex-bbb Felipe Prior é furtado em São Paulo: "Levaram meu carrinho"

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

O ex-bbb Felipe Prior foi furtado na noite desta quinta-feira (14/10), em São Paulo. Nos stories do Instagram, ele contou que estava jogando futebol com os amigos próximo ao estádio da Portuguesa, mas ao retornar, percebeu que seu carro, uma Montana, não estava onde ele havia estacionado.

Ele afirmou que já registrou um boletim de ocorrência, mas está inconformado com a situação: "Infelizmente nosso país está assim. Levaram meu carrinho. Tinha meu drone novinho dentro, que nunca usei. To put*, mano". Prior contou ainda que no carro estavam ainda materiais que ele usa no trabalho.

Felipe Prior tem carro furtado em São Paulo (foto: Instagram/Reprodução)

Apesar do crime, o ex-bbb confirmou que está tudo bem e que nada ocorreu com ele: "Tinha um monte de fio da minha obra, que eu trabalho que nem um condenado. Graças a Deus não aconteceu nada comigo. Eu tava parado na rua, ali perto de onde jogo bola e levaram".

"Essa é a realidade que eu vivo no meu dia a dia e acredito que a maioria dos brasileiros também. No meu carro tinha material de trabalho comprado com muito suor. Se o ladrão for meu seguidor, devolve aí, por favor", finalizou.