Rafael Ilha detona Duda Reis e defende Nego do Borel em podcast

Rafael Ilha não tem papas na língua e já demonstrou isso em vários momentos. Em entrevista ao podcast do casal Deborah Albuquerque e Bruno Salomão, ele detonou a postura de Duda Reis e defendeu Nego do Borel, com relação ao término de namoro polêmico dos dois.

Muito duro em suas palavras, Ilha disse: "Aquela Duda Reis é insuportável", começou Rafael, e o pior ainda estaria por vir: "Ela tem problema. Pra mim ela levou um chá de pir*ca que ela não consegue esquecer", disparou Ilha.

O artista disse que, quando se odeia alguém, a pessoa quer distância, evita tocar no assunto. "Se eu tenho um marido que é um agressor do jeito que ela falou, que bate, que faz isso e aquilo, aterroriza e agride de outras formas emocionalmente e psicologicamente, eu quero ele vá pra Marte, quero que ele morra. Mas você ficar falando todo dia, toda hora da pessoa", disse o ex-Polegar. Confira o vídeo que repercutiu muito nesta quinta-feira (14/10):

Que feio! Rafael Ilha detona Duda Reis por denunciar relacionamento abusivo com Nego do Borel pic.twitter.com/lTMyyuCdou — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) October 14, 2021

Nego do Borel foi indiciado por violência doméstica



A relação polêmica entre Nego do Borel e Duda Reis chegou ao fim no ano passado. Recentemente, com todo o alvoroço causado pela expulsão de Nego de A Fazenda 13, acusado de estupro de vulnerável contra Dayane Mello, Duda fez um longo desabafo em suas redes e comentou que o músico foi indiciado por violência doméstica.

Outras ex-namoradas do artista, como Swellen Sauer e Crislaine Gonçalves relataram comportamentos agressivos do cantor. Crislaine, em depoimento ao inquérito que investiga casos de violência por parte do músico , afirmou que foi humilhada publicamente, agredida física e psicologicamente várias vezes em quase 5 anos de relacionamento. Em um dos episódios, segundo consta no inquérito, Nego socou sua coxa em um surto de ciúmes.