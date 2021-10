Sergio Camargo se encontra com família real brasileira: 'Mesmos valores'

AM Ana Mendonça - Estado de Minas

(crédito: : REDES SOCIAIS/Reprodução)

O presidente da Fundação Palmares, Sergio Camargo, recebeu, nesta sexta-feira (15/10), alguns membros da família real brasileira.

“Recebemos, nesta sexta, 15, a ilustre e Real visita de Sua Alteza Dom Bertrand de Orleans e Bragança e comitiva. Foi um fraternal encontro", disse.



De acordo com Camargo, ele e a comitiva real compartilham dos mesmos valores. "Fé cristã, família, pátria e liberdade! Negros e brancos unidos pelo futuro do Brasil. Somos um só povo”, escreveu nas redes sociais.

A família imperial brasileira governou o Império do Brasil entre 1822 e 1889, desde a Independência do Brasil pelo príncipe Pedro de Bragança, que depois foi aclamado imperador como Pedro I do Brasil, até a deposição de Pedro II durante a Proclamação da República, em 1889.





Atualmente, o bisneto da Princesa Isabel, dom Luiz de Orleans e Bragança é o chefe da Casa Imperial do Brasil e primeiro na linha de sucessão do trono.



Seguido dele está o príncipe imperial do Brasil, dom Bertrand de Orleans e Bragança, que completou 80 anos em dezembro do ano passado.