Monica Benini comenta parto de segundo filho com Junior: 'muito apaixonada'

JM João Mello - Especial para o Uai

Monica Benini fala sobre nascimento de sua filha Lara - (crédito: Reprodução/Stories)

Junior Lima e Monica Benini estão felizes da vida com a chegada de Lara, segunda cria do casal. A pequena veio ao mundo no último domingo (10/10) e os papais se pronunciaram nesta quinta, após toda a adrenalina do parto.

Nos stories, Benini contou aos seguidores como foi o processo e deu alguns detalhes: "O parto foi muito, muito, muito, muito intenso, mas a Lara acabou nascendo mesmo de parto vaginal natural do jeito que eu queria, um parto super respeitoso saudável do jeito que eu sonhava, desafiador, mas é isso", afirmou Monica.

Lara se junta ao irmãoznho Otto, de quatro anos, e a família agora é um quarteto. Monica explicou que se ausentou das redes sociais para curtir o momento tão especial, ao lado da família. "Estamos aqui, nós quatro felizes. Larinha é uma fofa, um anjinho, tô muito apaixonada", declarou a mamãe.

Monica Benini demonstra todo amor por sua filha, que nasceu no último domingo (foto: Reprodução/Instagram)

Junior também agradeceu as mensagens dos seguidores e postou a primeira foto da pequena: "Não consigo descrever o tamanho da felicidade! Fomos inundados por uma dose gigantesca de amor!!! A sensação é de completude e de uma gratidão sem fim. Obrigado, filha, desde já! Seja muito bem-vinda à nossa família!!!", disse o artista.