Noivo brasileiro dança como Justin Timberlake e acaba elogiado pelo próprio cantor

EP Émile Patrício - Especial para o EM

O casamento dos dançarinos Gustavo Durso e Carol Americo ganhou grande repercussão nas redes sociais pelas danças que surpreenderam os convidados - (crédito: Reprodução Redes Sociais)

Em um casamento 'convencional', geralmente a noiva é a que chama mais atenção na cerimônia. Mas não foi bem o que aconteceu no casamento do dançarino Gustavo Durso (@gustavodurso), de 32 anos, realizado em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A entrada dele, que foi um verdadeiro show, superou todas as expectativas dos convidados e o vídeo viralizou nas redes sociais, ganhando elogios até mesmo do cantor Justin Timberlake.

O próprio cantor Justin Timberlake elogiou a coreografia do noivo mineiro (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Ao som de Can´t Stop The Feeling, de Justin Timberlake, a coreografia quebrou todas as expectativas. O vídeo publicado no Instagram teve o comentário do próprio Justin que escreveu “You Love to see it”, para dizer que as pessoas iriam gostar de ver o conteúdo. Além de ser repostado por páginas internacionais.

Gustavo se sentiu realizado. “Estou conseguindo fazer contatos, netwoork por causa do vídeo. Muitas entrevistas acontecendo. Para mim foi uma grande surpresa porque foi algo criado muito rápido e improvisada”.

Na página dele no Instagram o vídeo tem, até o momento, mais de 21 mil visualizações. O vídeo foi produzido pela @reversofilmes.

Os noivos são de Belo Horizonte, mas o casamento ocorreu em Betim, em 15 de agosto, mas o vídeo foi postado um mês depois. O choque com a repercussão foi grande.



Segundo a noiva, também dançarina, maquiadora e consultora de moda, Carolina Stephanie Américo (@carolstefh_), de 25 anos, todos foram surpreendidos com a repercussão.

“Postamos sem pretensão nenhuma. No TikTok teve a 4,9 milhões de visualizações e muitos compartilhamentos. Várias páginas dos Estados Unidos, Rússia, Canadá, personalidades famosas, começaram a replicar o vídeo. Uma entrada pensada dois dias antes do casamento com um ensaio de 30 minutos”, contou a noiva, que também é dançarina, mas teve a entrada um pouco mais contida.

“Não entrei dançando porque o vestido não permitia tanto, mas fiz uma performance. Temos uma pegada bem artística e não fazia sentido pra gente uma cerimônia comum”.

Carolina disse que a cerimônia representou bem o jeito do casal. “A ideia de fazer uma entrada diferente foi porque queríamos colocar a nossa identidade no que íamos fazer. Amigos e alunos participaram com o Gustavo da entrada, teve muito significado”.