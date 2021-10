Britney Spears diz que seus pais devem ter medo do que ela pode revelar

PU Portal UAI

(crédito: VALERIE MACON)

A polêmica envolvendo Britney Spears e sua família, principalmente seu pai, ganhou as manchetes em todo o mundo nos últimos tempos. Com a tutela fora das mãos de Jamie Spears , a cantora está, aos poucos, recomeçando sua vida mais. Em postagem no instagram, ela fez duros comentários a respeito de sua família e deu um recado bem direto aos fãs, paparazzis e aos familiares.



Passado todo o transtorno que foram os últimos anos, é esperado que a artista não tenha os melhores sentimentos por seus parentes. Em sua publicação, a cantora disse: "Senhor, tenha piedade das almas da minha família se eu fizer uma entrevista"".

Spears ainda acrescentou: "Não tenho feito nada para ser tratada da maneira que tenho sido nos últimos 13 anos". Britney também disse estar "enojada com o sistema e gostaria de morar em outro país". A postagem é basicamente uma carta aberta e bem sincera da artista.

Acredito que qualquer motivo para encontrar mais alegria na vida é uma boa ideia.

Britney Spears



A princesinha do pop continuou. Em dado momento, sua fala deu a entender que ela era manipulada a respeito do fim de sua tutela : ""sempre disseram que se eu tivesse sucesso nas coisas, poderia acabar e nunca aconteceu!".

Comeback fora de cogitação e direta para os paparazzis

Ainda em seu longo desabafo, Britney descartou completamente as possibilidades de "voltar aos negócios" e confessou estar muito confusa" . Atirando para todos os lados, também sobrou para os paparazzis, que a perseguem desde muito tempo. "Os paparazzi correm por entre as árvores - e vão para a estrada - quando eu dirijo para casa e é assustador", desabafou. Confira a publicação na íntegra:



"Vou ser honesta e dizer que esperei tanto tempo para me livrar da situação em que estou ... e agora que estou aqui estou com medo de fazer qualquer coisa porque tenho medo de cometer um erro! Por tantos anos, sempre me disseram que se eu tivesse sucesso nas coisas, isso poderia acabar ... e nunca aconteceu. Eu trabalhei tanto, mas agora que etamos aqui e cada vez mais perto do final estou muito feliz, mas tem um monte de coisas que me assustam. Os paparazzi correm por entre as árvores - e vão para a estrada - quando eu dirijo para casa e é assustador !!!! E eu tenho que passar por uma escola primária ... as crianças são coisa de louco... mas eu também. Não gosto que tentem me assustar e pular como fazem ... é como se eles quisessem que eu fizesse uma loucura! Então, como eu disse, estou com medo de fazer algo errado ... então não vou postar tanto em um mundo onde é nossa liberdade ser livre, é uma pena !!! Comecei a sentir isso quando peguei as chaves do meu carro pela primeira vez, 4 meses atrás e já faz 13 anos !!!! Não tenho feito nada para ser tratada da maneira que tenho sido nos últimos 13 anos. Estou enojada com o sistema e gostaria de morar em outro país! Estou comemorando o Natal bem cedo neste ano ... por que não ??? Acredito que qualquer motivo para encontrar mais alegria na vida é uma boa ideia ... e não é segredo que já passei por isso no passado ... então posso ter que fazer as coisas um pouco diferente de agora em diante. Senhor, tenha piedade das almas da minha família se eu fizer uma entrevista !!! vou ficar longe dos negócios, que é tudo que eu sempre fiz em toda a minha vida. É por isso que isso é tão confuso para mim !!! Enfim… Deus abençoe a todos vocês".