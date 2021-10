Atriz Drica Moraes sofre acidente durante gravação da série ‘Sob pressão’

RN Ronayre Nunes

Drica Moraes como Vera, em 'Sob pressão' - (crédito: João Cotta/Globo)

A atriz Drica Moraes sofreu um acidente durante a gravação da série médica Sob pressão. Drica interpreta a infectologista Vera na produção. Segundo informações da assessoria de imprensa da Globo ao Correio Braziliense, Drica está bem.

De acordo a emissora, o acidente ocorreu semana passada, e não foi "nada grave". Drica foi atendida no momento em que se machucou e depois foi liberada para retornar à sua casa.

A série Sob pressão passa por uma pausa nas gravações, mas a emissora carioca deixou claro que isso não tem relação com o acidente.

"A paralisação das gravações já estava prevista desde o cronograma inicial e serão retomadas na próxima semana, não guardando qualquer relação com o incidente ocorrido com a atriz Drica Moraes, durante as gravações da série, na semana passada. Na ocasião, a atriz foi prontamente atendida e liberada para retorno à sua casa", diz a Globo.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal carioca O Dia, um holofote teria machucado a atriz. No comunicado da emissora, contudo, não existem menções às circunstâncias do acidente.