"O Boninho me paga": fãs de Ana Clara criticam escolha de Tadeu Schmidt para o BBB

RN Ronayre Nunes

Na internet, como sempre, os memes e os gifs rolaram soltos sobre o embate - (crédito: Reprodução/Twitter)

A divulgação oficial de Tadeu Schmidt como o novo “comandante” do Big Brother Brasil (BBB) na noite deste domingo (11/10) fez as redes sociais bombarem. Entre várias expectativas de como será o ex-Fantástico na nova atração, alguns internautas também questionaram a escolha do "homem dos cavalinhos" para o principal reality da Rede Globo.



Um dos nomes mais pedidos pelos fãs do reality para comandar a atração era o de Ana Clara Lima. A ex-BBB apresenta o Rede BBB e fez participações no No limite e no The voice kids. Muitos internautas criticaram o "esquecimento" da ruiva, e no final acabou sobrando até para o diretor da atração, Boninho.



O Boninho me paga por ter colocado o Tadeu e não a Ana Clara pra apresentar o #BBB22 pic.twitter.com/GLhfc3LsIc — Gabriel Campos (@gabscmps) October 11, 2021

Vlw Tadeu... mas eu prefiro a Ana Clara! Tá mais q na hora de uma mulher apresentar né ????‍?? pic.twitter.com/xGbT14LLUn — ally atório/tuber (@alysson_anime) October 11, 2021

Ana Clara vendo que o Tadeu Schmidt vai apresentar o BBB 22 pic.twitter.com/5bgnVBGAnW — Marília Araújo ????????????????????????? (@MARLIAA38956460) October 11, 2021

ok espero que esse anúncio do boninho que o tadeu schmidt vai apresentar o bbb seja uma boa aposta mas eu queria mesmo a ana clara apresentando pic.twitter.com/HJc21scxQH — daniel (@daneldix) October 11, 2021

pra mim eles deveriam ter arriscado na ana clara mesmo a queen não tendo anos de experiência eu acho que ela surpreenderia horrores pic.twitter.com/0uA6J7Ax1f — ninete (@lovatosurviving) October 11, 2021