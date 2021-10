Ex-Rouge Aline diz ser bissexual: "Nunca contei isso para ninguém"

VO Victória Olímpio

Aline Wirley, ex-integrande do grupo Rouge, contou ser bissexual. Em conversa com Kelly Key, no podcast Quinta Pod, a cantora falou sobre a própria sexualidade e afirmou que nunca havia revelado isso para ninguém.

“Sou bissexual e nunca falei isso para ninguém, você está sendo a primeira pessoa. A gente está em um momento de desconstrução de vários paradigmas. Hoje, a gente pode ter esse tipo de conversa e isso é muito legal”, desabafou.

“É muito difícil ser o que a gente é dentro das ‘caixinhas’ que a sociedade quer colocar a gente, então eu realmente espero que trocar uma ideia como essa faça a outra pessoa ver ‘meu Deus, estou chocada, a Aline gosta de meninas também’, e que outras pessoas também digam ‘que legal, eu também sou essa pessoa. Que bom que ela está falando tão tranquilamente'”, declarou.

Aline confirmou que já namorou uma mulher. Atualmente, ela é casada com Igor Rickli. Os dois têm um filho juntos de sete anos, Antônio.