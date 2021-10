Ex-bbb Rafa Kalimann anuncia mudança para outro país: "Vários motivos"

VO Victória Olímpio

(crédito: Rafa Kalimann/Instagram/Reprodução)

A ex-bbb Rafa Kalimann contou que está pronta para se mudar para Nova York. Em entrevista à revista Quem, a influenciadora afirmou que passará uma temporada para focar em novos projetos: "Estou de mudança agora por vários motivos".

Rafa desabafou e disse que um dos motivos principais da viagem é para focar nos estudos: "Quero estudar teatro. Preciso aprimorar o inglês. Comecei a aprender inglês na pandemia remotamente e nem sei se sei falar. Preciso aprender na vivência, na prática".

A apresentadora disse ainda que vai sozinha: "Quero um momento para mim, sozinha. Acho que tem momentos na vida da gente que temos que aprender a desligar uma chavinha, principalmente quando você recebe muita projeção. Preciso me desligar, para me reencontrar. Vivi muito isso no Big Brother. Fico até o Natal. O futuro a Deus pertence. Vou para Nova York".

Após término com Daniel Caon, Rafa admite ter sofrido muito, mas que agora está em uma boa fase pessoal: "Estou apaixonada por mim mesma. Sou extremamente profunda. Quando começo uma relação, sou profunda nela e estou aprofundando em mim. Tem também várias terapias. Vivi momentos muito difíceis pouco tempo atrás. Foram muito difíceis mesmo".