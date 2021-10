Ludmilla sobre Prêmio Multishow: "Onde não sou bem-vinda prefiro não estar por educação"

VO Victória Olímpio

A cantora Ludmilla usou as redes sociais, nesta terça-feira (19/10), para contar que cancelou a participação no Prêmio Multishow 2021. O anúncio ocorreu algum tempo após divulgação dos indicados em cada categoria da premiação. Em mensagens no Twitter, Ludmilla falou que apesar dos últimos lançamentos terem tido muito sucesso, não foi indicada na categoria Cantora do ano.

"Sou a primeira cantora negra da América Latina a acumular 1 bilhão de streams só no Spotify, hoje são mais de 1,5 bilhão de plays nas plataformas. Meus clipes somam 2.5 bilhões de views, Rainha da favela ficou meses entre as músicas mais tocadas. São os números que falam!", começou.

"Só esse ano lancei o numanice ao vivo, projeto que impactou a cultura brasileira e revolucionou o mercado do pagode de um jeito jamais visto, por ser uma mulher a frente do projeto, projeto que garantiu o vídeo musical solo mais visto de 2021 por uma cantora pop brasileira…", continuou o desabafo.

A artista citou ainda outras músicas que fizeram sucesso: "Deixa de Onda, Pra Te Machucar, Gato Siamês, Apê 1001, o Lud Session então nem se fala, tá na boca do povo. Desde quando ganhei a primeira vez e impactei todo o sistema por ser a primeira cantora negra a ser indicada e a vencer essa categoria em 26 anos de prêmio…".

Ludmilla falou ainda sobre o boicote do sistema nessa situação: "Uma representante das minorias, uma cantora negra, bissexual, funkeira, periférica, nunca mais fui indicada na categoria “Cantora do Ano”. Infelizmente essa é a forma que o sistema te boicota! Mesmo eu sendo indicada em outras categorias da premiação…".

"É nítida a falta de reconhecimento e entendimento das (poucas) premiações que temos aqui no Brasil. Assim como eu, vários artistas de vários segmentos e bandeiras que mereciam ser indicados ou serem reconhecidos da mesma forma que entregam conteúdos para seus públicos e estão na mesma situação", continuou.

Por fim, Ludmilla anunciou o cancelamento da participação no prêmio: "Venho por meio desse tweet avisar a todos e ao Multishow que não me apresentarei mais no prêmio esse ano. Obrigada pelo convite, mas onde não sou bem vinda prefiro não estar só por educação. Boa festa a todos".

Novos projetos

Ludmilla anunciou nas redes sociais que está em um novo projeto: fará o primeiro trabalho como atriz, interpretando a personagem Diana em Arcanjo renegado 2. A série será lançada em breve e é um projeto da Globoplay.

Nos stories do Instagram, ela agradeceu o momento: "Meu primeiro dia de preparação de ATRIZ pra trazer a Diana a vida real e eu estou muito feliz". Erika Januza também compartilhou registros das duas no Instagram: "Sarah e Diana fems de questão vindo aí! Vamos com tudo! Quem aí também está ansioso pela segunda temporada de Arcanjo renegado 2?".