Christina Aguilera aparece de novo look e anuncia lançamento de single

VO Victória Olímpio

(crédito: Christina Aguilera/Instagram/Reprodução)

Christina Aguilera animou as redes sociais após aparecer ruiva. A artista aproveitou o momento e anunciou o lançamento do single Pa' Mis Muchachas, que será feito em parceria com Becky G, Nathy Peluso e Nicki Nicole.

A previsão é que a música seja lançada nas plataformas digitais nesta sexta-feira (22/10). O último álbum em espanhol lançado por Aguilera, intitulado como Mi reflejo, foi em 2000 e rendeu a ela o Grammy Latino na categoria de Melhor artista feminina.

Recentemente a artista falou sobre o novo álbum em entrevista a revista People: “Este álbum é o momento de encerramento de um ciclo para mim. Foi algo que quis fazer por anos. Tenho uma equipe incrível que me apoia”.

“Estive na música por muito tempo, mas não há nada como estar rodeada de músicos e artistas latinos, a energia que eles trazem, o amor e a paixão que trazem e exalam é incrível. De fato, a música voltou a me inspirar, ao fazer esse álbum”, finalizou.