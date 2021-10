Dani Calabresa relata perrengue chique em salão de Paris: "Pior da vida"

VO Victória Olímpio

(crédito: Dani Calabresa/Instagram/Reprodução)

Dani Calabresa divertiu os seguidores, nas redes sociais, após contar um perrengue chique que passou ao tentar arrumar o cabelo em um salão de Paris, onde está curtindo as férias. Nos stories do Instagram, a humorista falou que a aventura não foi nada agradável.

"Tive uma experiência maravilhosa em Paris em um salão. A mulher jogou o shampoo no meu cabelo seco, só no cucuruto, e eu não falo francês. Ela jogou uma água, esfregou, não usou condicionador e começou a secar com a mão, de qualquer jeito", começou explicando.

Segundo Calabresa, precisa do condicionador já que o cabelo tem luzes: "Meu cabelo é comprido e com luzes, condicionador é o único jeito de pentear. Ela até batia a escova na minha cabeça e eu olhava pra ela pensando 'meu deus é assim?'".

"Ela deu uma secada na parte que deu e começou a fazer os cachos", relatou. A humorista brincou dizendo que irá abrir um salão na cidade. Ela legendou os vídeos com 'pior lavagem da vida' e 'cabeleireiras brasileiras arrasam'.