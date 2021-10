Ex-BBB Flay é pedida em casamento durante festa de aniversário

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Durante festa de aniversário de 27 anos, a ex-BBB Flay conseguiu uma nova conquista para comemorar: a cantora foi surpreendida pelo namorado e foi pedida em casamento durante o evento. Enquanto se divertia com os amigos e ex-colegas do Big Brother Brasil 20, a artista foi interrompida enquanto cantava pelo agora noivo, Pedro Maia.

Ao subir no palco e se ajoelhar com a aliança na mão, Pedro fez o pedido emocionado: "Casa comigo, meu amor! Casa comigo! Eu te amo demais! Eu te amo demais!". Flay aceitou e beijou o modelo também emocionada. A cantora compartilhou o momento nos stories do Instagram.

O PEDRO PEDIU A FLAY EM CASAMENTO SOCORROOOOOOOOOO #DubaiPartyDaFlay pic.twitter.com/6OOXjgqcUJ — ???????????? (@luacomenta_) October 20, 2021

Pedro já havia feito declaração para a ex-sister mais cedo parabenizando pelo aniversário: "Feliz aniversário, meu amor. Você é tudo para mim. Te amo muito", escreveu. O casal está junto desde outubro no ano passado, mas assumiram publicamente apenas em janeiro deste ano.

"Não estava mais suportando ficar escondendo, apesar de nunca ter mentido dizendo estar solteira, só preferi estar em off até ver se ia dar certo mesmo. Quando começa com muita exposição, porque é muita interferência de fora, gente dando pitaco. Falei 'que nada estrague a gente que não seja responsabilidade de nós dois'. Estava sentindo algo que não sentia há muito tempo", contou Flay à época.