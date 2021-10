Pyong e Sammy Lee reatam relacionamento: "Família é sim propósito de Deus"

VO Victória Olímpio

Pyong e Sammy Lee anunciaram, na tarde desta quarta-feira (20/10), a volta do relacionamento. O anúncio foi feito nas redes sociais após três meses da separação, que ocorreu em meio a suposta traição do youtuber durante participação no reality show Ilha Record.

No Instagram, Pyong falou sobre Sammy ter perdoado: "O perdão não é algo merecido. Nós não merecemos, eu não mereço. O perdão nos é dado por amor. A transformação acontece antes disso, acontece no arrependimento verdadeiro. O amor da minha vida, me perdoou, por isso hoje é um dia de alegria! No meu coração, e com certeza nos céus!"

Sammy também postou mensagem falando sobre a decisão e a fase que está vivendo: "Me permiti conhecer essa nova pessoa. Eu sempre senti algo em relação a FAMÍLIA. Algo forte, objetivo, e radical. Porém, eu nunca tinha conseguido definir isso em palavras. Nos últimos meses, me conheci. Aprendi a me amar, aprendi que dependência emocional não é saudável, e aprendi a ser eu mesma".

"Mas ainda sim, continuava sentindo algo, no fundo do meu coração, que martelava na minha cabeça, dizendo que existe um equilíbrio. Em meio aos meus estudos, ouvi uma frase que assustadoramente, conseguiu definir exatamente o que eu senti a minha vida inteira sobre FAMÍLIA. 'Prefiro fracassar estando com a minha família, do que prosperar sem ela'…", continuou.

A jovem contou também sobre como conseguiu chegar a essa decisão de priorizar a família: "Eu sei, é radical. Mas eu sempre achei que essa vida não fazia sentido sabe? Um mundo injusto, imparcial… uma vida que passamos batalhando e no fim, morremos e deixamos tudo para trás… Lendo Eclesiastes, cheguei a conclusão de que o objetivo realmente não é a vida aqui… e que o aqui, não faz sentido".

"Eu quero, e sempre quis, passar essa jornada louca com a minha família, cada pessoa da minha família. Eu amo cada um deles, e eu creio que exatamente por isso, não importa quanto tempo leve, prosperarei estando junto com a minha família. Como disse anteriormente, me permiti conhecer essa nova pessoa, mas também, escolhi perdoar, em verdade, o Homem que jurei não abandonar, diante de Deus. Família é sim propósito de Deus, lute pela sua", finalizou.