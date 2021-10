Amazon Prime Video lança loja para locação de filmes online

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Na última segunda-feira (18/10), a Amazon lançou a Loja Prime Video no Brasil, serviço On Demand que permite o aluguel de filmes lançados recentemente nos cinemas e que não estão disponíveis no acervo da plataforma. Os preços variam de acordo com o título escolhido, com valores a partir de R$ 6,90. A Amazon não especificou se há algum limite de preço nas taxas de aluguel.

O novo serviço poderá ser utilizado tanto pelos clientes Prime quanto por não assinantes. Um vez que o título é escolhido, os usuários podem ver o filme em até 30 dias a partir da data da compra, com limite de 48h para terminar de ver o filme, após iniciado.

O serviço pode ser utilizado em qualquer uma das plataformas que a Amazon está disponível, como smatphones, Smart TVs, tablets, pelo site e consoles. O modelo é semelhante ao adotado por serviços como, Apple TV, Google Play e NOW, por exemplo.

Segundo a Amazon, grandes produções de estúdios como Sony, NBCUniversal/Universal Pictures, Paramount Pictures, Lionsgate, Sofá Digital, Telefilms, Imagem Filmes e Under the Milky Way farão parte da loja. Já são esperados na plataforma filmes de grandes franquias como Um lugar silencioso parte II , G.I. Joe origens: Snake Eyes, Jumanji: Próxima fase e Espiral: O legado de jogos mortaise também títulos como o vencedor do Globo de Ouro, O mauritano.