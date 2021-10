A Fazenda: Bil é o novo fazendeiro; Lary, Gui e Valentina seguem na roça

RN Ronayre Nunes

O ex-BBB-ex-No-Limite foi o grande vencedor da noite - (crédito: Reprodução/RedeRecord/PlayPlus/Twitter)

Mais uma semana e mais um fazendeiro n’A Fazenda 13. Desta vez, o topo do reality fica com Bil Araújo. O ex-BBB-ex-No-Limite estava disputando a prova com Lary Bottino e Gui Araújo.



A prova era bem simples e misturava habilidade e sorte. Os peões tinham de descer uma rampa com espuma e tentar jogar uma bola dentro de “caçapas” em um paredão enquanto desciam. Cada buraco tinha uma pontuação (que eles não sabiam).

A novata no programa não conseguiu acertar nenhuma bola, enquanto Bil venceu Gui por apenas 100 pontos de diferença.

Nesta quinta-feira (21/10), já ocorre a eliminação entre Valentina, Gui ou Lary.