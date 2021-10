"Sou lágrimas e gratidão": Globo anuncia permanência de Mion no Caldeirão

Td Talita de Souza

(crédito: Instagram/Reprodução)

Contratado em agosto para comandar o Caldeirão por apenas quatro meses, o apresentador Marcos Mion finalmente poderá dizer que tem um programa para chamar de seu. A Globo anunciou, na noite desta quarta-feira (20/10), que o artista permanecerá na atração em 2022. Com a decisão, a emissora mostra que está satisfeita com o resultado do programa e não precisará seguir o plano inicial de substituí-lo.

Nas redes sociais, Mion celebrou o anúncio e postou um vídeo emocionado, com lágrimas nos olhos. “Vocês não tão entendendo o recado que eu acabei de receber! Como eu trabalhei pra esse dia chegar”, fala emocionado no vídeo. Em seguida, ele lê uma mensagem no WhatsApp de um contato nomeado como “TV Globo”.

“Mionzera, não tinha como ser diferente! O público pediu e nós concordamos: os sábados de 2022 são seus. Vida longa ao Caldeirola!”, diz a mensagem. Para celebrar a efetivação, o apresentador tomará o tradicional -- e renomado -- café da manhã com Ana Maria Braga, no programa Mais Você, nesta quinta-feira (21/10).







View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Mion (@marcosmion)

De olho em 2022



Em comunicado oficial, a Globo afirma que a permanência do apresentador é, de fato, uma resposta aos pedidos do público. “Tão animado quanto seus convidados, o apresentador é só emoção e promete divertir ainda mais o público com suas atrações”, diz um trecho da nota. A emissora também anunciou que a temporada 2022 “trará novidades”.