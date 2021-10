Tiago Leifert deixa o The voice e antecipa saída da Globo

CB Correio Braziliense

(crédito: Victor Pollak/ TV Globo)

A despedida de Tiago Leifert da Globo será antes do que ele previa. O jornalista chegou a gravar como apresentador da próxima edição do The voice, que estreia terça-feira (26/10), mas teve que deixar o programa, sendo substituído por André Marques.

Tiago será visto na primeira fase do reality show musical, a audição às cegas. A partir daí e até a final, prevista para 23 de dezembro, o comando passa para as mãos de André Marques.

"Minha família precisa de mim em São Paulo nas próximas semanas e, por isso, com coração partido, tem mudança de planos. Meu amigo querido André Marques assume o The voice na segunda fase do programa. Na primeira ainda estou lá, estreamos dia 26 de outubro. Em breve conversamos mais", explicou Tiago no stories do Instagram.

Leifert ficou na Globo por 16 anos e, em setembro deste ano, anunciou que não renovaria o contrato com a Globo por motivos pessoais. O The voice Brasil 2021 marcaria a despedida do apresentador da emissora.