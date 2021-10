Boninho nega especulações de participantes para o BBB22: "Está tudo errado"

VO Victória Olímpio

(crédito: Boninho/Instagram/Reprodução)

O Big Brother Brasil 22 mal foi anunciado, mas as especulações já estão a todo vapor. Nas redes sociais, Boninho decidiu se pronunciar sobre alguns palpites e comentários apontando que Paulo Vieira e Ellen Rocche entrariam como "camarotes" no confinamento.

"Começaram as especulações e a gente nem começou a trabalhar isso direito [os integrantes]. Tadinho do Paulo Vieira… Cara, fica tranquilo, faz o seu programa no GNT; Ellen Rocche, adoro, mas não, está tudo errado. Não tem nada disso ainda”, afirmou.

Boninho apontou que até o momento ninguém acertou nada: "Se cuidem, ninguém sabe de nada!". O diretor do reality usou ainda um chapéu de alumínio para evitar qualquer leitura da mente que poderiam dar spoiler sobre a próxima temporada do reality show.

"Eu sei que a saudade é enorme, mas se os chutes começarem agora todo mundo vai de camarote para o BBB. Calma!”, disse na legenda, completando com a hashtag #Capaceteantispoiler.

Nos comentários, Belutti, cantor sertanejo da dupla Marcos e Belutti, comentou sobre os palpites que também estavam envolvendo ele: "Sobrou até pra mim".