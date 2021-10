Hariany assume relacionamento com ex-astro mirim

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Após cerca de um ano solteira, a ex-bbb Hariany Almeida, de 24 anos, assumiu que está namorando. Em entrevista ao Podcast Poddelas, ela falou sobre o novo amor, o ex-ator mirim José Victor Pires, de 22 anos.

Os dois já haviam sido vistos juntos curtindo em uma praia de Alagoas, mas não confirmaram relacionamento na ocasião. "Estou namorando. Estou assumindo aqui mesmo porque o povo não sabia de verdade. Foi tudo muito rápido e bem intenso", contou.

"A gente se conheceu pelo Instagram e marcou de viajar junto. No começo da viagem, decidimos ficar de boa, sem compromisso. Se um quisesse ficar com outra pessoa, tudo bem. Mas passaram dois dias e ele me pediu em namoro e eu aceitei. Estamos juntos há dois meses e paguei a língua porque não queria namorar ninguém agora, estava em outro momento, querendo me dedicar ao trabalho. Mas, essas coisas a gente não planeja muito", explicou

Hariany esteve em um relacionamento com o DJ Netto, que conheceu durante participação no reality show A Fazenda, e começaram a se relacionar fora da casa. Os dois terminaram o namoro em outubro do ano passado.