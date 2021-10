Marcos Mion chora ao lado de Ana Maria Braga: "acreditar nos nossos sonhos"

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: TV Globo/Reprodução)

Marcos Mion foi o convidado especial do Mais você , da TV Globo, na manhã desta quinta-feira (21/10). O apresentador do Caldeirão passou a manhã tomando café com a anfitriã da atração Ana Maria Braga.



Diante da apresentadora , Marcos se emocionou bastante ao falar que seguirá na emissora carioca definitivamente comandando o programa aos sábados, um sonho antigo do comunicador. A princípio, Mion ficaria no programa apenas até o final deste ano.

"Eu vim para comer e já estou todo emocionado. É muito bom estar aqui, Ana", declarou o apresentador.



“O contrato inicial era para ficar até o final do ano. Eu queria estar aqui. É uma história maluca. Muitas peças se mexeram para eu conseguir estar aqui hoje. Deus e Nossa Senhora, pra quem fiz promessa, conseguiram mexer as peças de forma muito impressionante para que desse certo para estar aqui. Sempre soube que tinha que estar na Globo. E o Multishow foi quem abriu as portas” revelou, visivelmente emocionado.



“Quando a movimentação aconteceu, sabia que se eu não entrasse agora, não entraria mais. Era a única chance. Eu estava em Miami (Estados Unidos) e a minha mulher queria que a gente ficasse lá, arrumar outras coisas, mas eu falei que não. Eu tenho muita fé em Nossa Senhora e em Deus que ia acontecer. E não é que aconteceu?”, questionou.



"E quando eu tive a notícia que ia continuar aos sábados, na Globo... É muito bonito acreditar nos nossos sonhos e mágico realizá-los. Sou muito grato por estar aqui com você, mulher de fé. Falo para os brasileiros buscarem a fé, sem ela a gente não sai da cama. Sem fé e sem sonhos para realizar...".



Vale destacar, que o ex-Record revelou que era obrigado a vestir camisas de manga comprida devido a uma tatuagem de Nossa Senhora Aparecida que ele tem no braço.

A tattoo era “barrada” no canal do bispo Edir Macedo , fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus . Marcos é devoto da santa, considerada padroeira do Brasil pelos católicos.

Mion recebeu o carinho de vários artistas que mandaram mensagens de apoio pela sua permanência no canal.

O ator Tony Ramos rasgou elogios e brincou com o comunicador após ele fazer uma retrospectiva de uma cena onde o veterano ficava totalmente pelado no quadro Isso a globo mostra . O apresentador ainda foi surpreendido ao ganhar uma imagem do artista feita de papelão.



Efetivado



Na noite desta quarta-feira (20/10), Marcos Mion compartilhou com seus seguidores nas redes sociais um pouco da sua felicidade ao descobrir que continuará no comando do Caldeirão em 2022 .

"O sonho aconteceu. O sábado à tarde da Globo é nosso! Sou só lágrimas e gratidão! Amo vocês que estão vivendo isso tudo comigo!", escreveu o apresentador na publicação.