João Vitor revela treino para cenas de sexo em Verdades Secretas 2

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: TV Globo/Reprodução)

João Vitor Silva, conhecido por interpretar o Pedrinho do Sítio do Picapau Amarelo, da TV Globo, revelou ao podcast Novela das 9 que intensificou os treinos na academia para voltar ao papel de Bruno, irmão de Giovanna (Agatha Moreira) em Verdades secretas 2.



O ator contou que passou a ter mais cuidado com o corpo quando soube que também iria gravar cenas quentes na primeira novela exclusiva para o Globoplay Na sequência de Verdades secretas (2015), a trama de dependência química continua para Bruno, após o estudante enfrentar seis internações.

O personagem evoluiu na segunda parte do folhetim. Na obra de Walcyr Carrasco com direção artística de Amora Mautner, o filho de Alex (Rodrigo Lombardi) terá um romance intenso com Benji (Rodolfo Pandolf).



Vale destacar que a novela contará com mais cenas de sexo do que quantidade de capítulos.

"Eu sempre fui muito largado com o meu corpo, só que com essa necessidade de estar ali mostrando [em cena], você vai começando a ficar um pouco mais vaidoso. Então acontecia às vezes de eu ver uma cena e pensar que podia estar com o corpo um pouquinho mais desenhado pra me sentir um pouquinho melhor. E quando veio a ideia de fazer Verdades Secretas 2, que eu já sabia que seria esse universo da tensão sexual pulsante, eu fui pra academia e fiz o que nunca fiz na minha vida, que é me dedicar a fazer isso", explicou.



O artista reforçou que estar feliz com o corpo e descobriu o prazer de se exercitar.



"E aí é uma coisa da vaidade mesmo: eu quero me olhar e gostar mais do meu corpo do que eu gostava antes. Além de isso não ser uma barreira pra quando alguém falar numa cena: 'Preciso que você tire a camisa'. Era um pouco a minha vergonha de antes. Eu não me sentia bem me olhando, então fui resolver essa questão comigo. Isso me dá uma certa segurança", aponta João.

Verdades Secretas



O ator conhecido pelo personagem fictício das obras de Monteiro Lobato ( 1882 - 1948 ) vê o papel de Bruno como um ponto de virada na carreira artística, pois até então as pessoas tinham muito a memória do neto da Dona Benta.

"Eu trabalho desde os 5 anos de idade e fui crescendo na TV, no cinema a no teatro. O grande personagem da minha vida, que as pessoas mais lembram, é o Pedrinho do Sítio do Pica Pau Amarelo, e em Verdades Secretas eu tinha acabado de fazer 18 anos. Eu entendi que aquele personagem era uma oportunidade de eu mostrar que tinha crescido. E quando foi chegando a trama do Bruno, eu falei: 'Meu deus, que maravilhoso que eu vou poder fazer alguma coisa adulta!' (...) Foi o momento em que as pessoas entenderam que o Pedrinho tinha crescido e que não fazia mais sentido ficar falando sobre o Pedrinho", afirmou.

João Vitor destacou que, com essa mudança de público, devido ao seu personagem, o assédio e o número de nudes nas redes sociais aumentaram, principalmente de homens.



"Quando eu era só o Pedrinho não chegava nada, mas depois de Verdades Secretas é bastante: o pessoal soltou o dedo e está mandando sem dó. Engraçado, eu faço mais sucesso com o público gay. Por conta do Bruno, eu recebo mais nudes de homens que de mulheres. E o que eu faço? Repasso pros meus amigos que gostam (risos). Me divirto bastante. Acho corajoso, ousado da parte das pessoas. Eu não mando nudes", reforçou.