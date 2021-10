João Rock anuncia data em 2022 para 19ª edição do festival

CB Correio Braziliense

(crédito: Érico Andrade/G1)

Adiado por mais de dois anos por conta da pandemia, o João Rock, um dos maiores festivais de rock do país, voltará a ser realizado presencialmente em 2022. A 19ª edição do evento está marcada para 11 de junho e acontecerá no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. O anúncio foi divulgado nesta quarta-feira (20/10) pelos organizadores do evento.

O line-up completo com os artistas que participarão da 19ª edição do festival será anunciado na próxima terça-feira (26/10), no mesmo dia em que começa a pré-venda de ingressos. As reservas dos tickets terão início às 11h de 26 de outubro, com término em 1º de novembro, às 23h59. As vendas contarão com lotes limitados.

O festival nasceu em 2002 e se consolidou como um dos principais eventos musicais do Brasil. Em sua última edição presencial, em 2019, o evento reuniu cerca de 65 mil pessoas. Nomes como Pitty, Skank, Criolo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Natiruts, Planet Hemp, Marcelo D2, Cpm 22, Raimundos, Skank e muitos outros já passaram pelo palco do festival nos anos anteriores.

Festival João Rock (19ª edição)

11 de junho de 2022, no Parque Permanente de Exposições (av. Orestes Lopes de Camargo, 350, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto-SP). Informações: www.joaorock.com.br







