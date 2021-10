A emoção de estar de volta. Vibrar retoma agenda de grandes shows no DF

PI Pedro Ibarra

Cantora Ana Carolina reabre a temporada de apresentações do Projeto Vibrar - (crédito: Ana Carolina e Elba Ramalho agitam o fim de semana de Brasília)

Quase um mês depois da data em que estava marcada primeiramente, o Vibrar, evento que movimentou o DF no mês de setembro, tem suas apresentações finais. Adiado no dia 24 de setembro devido a uma forte chuva, os shows retornam neste fim de semana com as cantoras Ana Carolina e Elba Ramalho. Além da data, o local também mudou. Antes marcado para o complexo gastronômico no Ginásio Nilson Nelson, agora será no Arena Lounge, área completamente coberta no Mané Garrincha.



Os shows marcam o retorno das duas cantoras, presencialmente, a Brasília. Para Elba Ramalho, é uma responsabilidade estar de volta. “ Os adiamentos se tornaram uma constante neste momento de retomada das nossas atividades e aumentam a minha responsabilidade. Quero muito atender a minha expectativa e — principalmente— a expectativa do público”, afirma a cantora, ao Correio. Ela ainda contou que espera muita energia do público para essa apresentação. “Minha expectativa é a melhor possível, eu quero encontrar o público e acredito que a plateia também esteja com saudades dos shows”, pontua a artista que se apresenta no domingo às 20h.



Tanto Ana quanto Elba são muito queridas em Brasília, e as duas sentem o mesmo pelo público que as espera. “Eu amo o público de Brasília! Eu sempre sou recebida de uma maneira muito carinhosa. É um público superinteressado, que canta todas as músicas comigo. É sempre um lugar especial para se estar”, comentou Ana Carolina. “Vai ser realmente uma sensação de encontro, de comunhão, uma relação de cumplicidade que foi interrompida por um período”, adianta Elba Ramalho.



Retornar a ter o contato com o público é a principal motivação das artistas para as apresentações do fim de semana. “Para mim, a sensação é justamente essa. De retomada, de reencontro. Não existe nada mais importante para mim do que me apresentar para meu público e sentir a vibração ao vivo. Retomar isso depois de tanto tempo é maravilhoso. Eu fico verdadeiramente emocionada”, comenta Ana Carolina. A cantora é a atração do sábado no Vibrar, também às 20h, porém Gui na Voz, músico vencedor por voto popular de um concurso cultural promovido pela organização do evento, faz a abertura um pouco antes.



Estar de volta aos palcos é a maior alegria para Elba Ramalho. “Tenho mais de 40 anos de carreira, vocês podem imaginar que passei boa parte da minha vida em cima do palco. O distanciamento foi difícil, foi necessário e estamos voltando aos poucos”, analisa. A compositora classifica com “tremenda felicidade” a retomada, mesmo que com plateias reduzidas. O motivo é que ela quer sempre estar no lugar onde fez a vida, o palco. “ É no palco que eu me sinto mais viva, que eu troco boas vibrações com o público e renovo minhas energias. Vai ser lindo”, completa.



VIBRAR

Hoje, show da cantora Ana Carolina com abertura de Gui na Voz, abertura dos portões às 17h e apresentação às 20h. Amanhã, show de Elba Ramalho às 17h e apresentação às 20h. No Arena Lounge, Portão 14 do Estádio Mané Garrincha. As reservas de mesas (quadradinhos) são feitas por meio do aplicativo ou site Sympla: site https://site.bileto. sympla.com.br/vibrarbsb/. Ingressos para o primeiro dia custam R$ 104 por pessoa comprados para os shows adiados serão mantidos normalmente