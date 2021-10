Juiz concede liberdade a DJ Ivis; artista pode sair de presídio ainda hoje

Td Talita de Souza

(crédito: Reprodução/Instagram @Djivis @pamellaholanda)

Quatro meses após ser preso por agredir a esposa, Pâmella Holanda, Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, está prestes a ser solto. Ele teve a liberdade concedida pelo juiz titular da Vara Única da Comarca de Eusébio (CE) no fim da tarde desta quinta-feira (22/10). Em seguida, o alvará de soltura foi confeccionado e encaminhado ao presídio Irmã Imelda Lima Pontes, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), o artista pode ser solto a qualquer momento, depende apenas da administração do presídio. Tudo indica que o DJ que responde por agressão poderá dormir em casa ainda esta noite.

O habeas corpus de soltura foi o sétimo apresentado pela defesa do artista. O último foi rejeitado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, em 31 de agosto.

Iverson chocou o país ao ser gravado agredindo a companheira, inclusive no período pós parto. Os registros foram feitos pelas câmeras de segurança da residência. Em uma das cenas, Ivis agride a mulher quando ela vai amamentar a filha.

Pâmela vai até a filha, na sala, amamentá-la e o cantor começa a agredi-la com uma blusa. Depois, ele sai e retorna puxando o cabelo dela e desferindo tapas e murros. As agressões começaram meses antes Mel, filha do casal, nascer. Pâmella afirma não ter denunciado a conduta criminosa por medo, além de receio de ser desacreditada. Com as filmagens em mãos, ela tornou a violência pública.

Ivis foi preso em 14 de julho, em Fortaleza, três dias após os vídeos serem divulgados. O cantor ainda responde por outros dois processos iniciados pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE): ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica.