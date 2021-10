Luciana Gimenez relembra namoro com astro britânico Rod Stewart

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Nesta sexta-feira (22/10), a apresentadora Luciana Gimenez abriu a caixinha de perguntas do instagram e revelou algumas surpresas 'para lá' de surpreendentes para os seguidores.



A famosa contou algumas curiosidades sobre sua vida pessoal e, entre eles, foi o seu namoro com o cantor britânico Rod Stewart , assim revelando mais detalhes do que eles viveram no passado.

A apresentadora comentou sobre a relação que aconteceu durante a sua juventude. "Era bem novinha... Eu tinha 17 para 18 anos. Ele é bem gente boa. A gente se divertia bastante. Fiquei uns 8 meses com ele", disse Luciana nos stories, ao mostrar o seu belo físico no espelho do elevador, em plenos 51 anos.

O namoro entre Stewart e Luciana aconteceu alguns anos depois do astro britânico se divorciar da primeira esposa. Depois do relacionamento com a brasileira, ele teve outros dois casamentos.

Rod Stewart e a apresentadora do Superpop , da RedeTV , ficaram no ano de 1986 e, atualmente, ele é casado com Penny Lancaster .

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Sir Rod Stewart (@sirrodstewart)

Luciana Gimenez exibe barriga sarada de biquíni



Luciana Gimenez exibiu o corpão super sarado na última quinta-feira (21/10).

Em seu perfil nas redes sociais, a musa de 51 anos surgiu em praia paradisíaca usando só um biquíni fininho. Exibindo o físico invejável, a barriga sarada, os seios fartos e as diversas curvas ficaram em evidência.

"Desse solzinho que morro de saudades", escreveu ele na legenda do clique.

Nos comentários, choveram elogios: "Gata", falou um. "Maravilhosa", escreveu outro. "Saradona", comentou mais um.