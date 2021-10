'Ménage não, suruba sim': Luísa Sonza fala sobre intimidades em entrevista

JM João Mello - Especial para o Uai

(crédito: Luisa Sonza/Instagram/Reprodução)

Luísa Sonza está de bem com a vida de solteira e não esconde isso de ninguém. Em entrevista para o youtuber Matheus Mazzafera , a cantora deu mais detalhes sobre suas intimidades, contou com quem anda dando uns beijinhos e quem não a "pega de jeito nenhum".



Ao ser perguntada se já faz ménage alguma vez, a cantora respondeu: "Não fiz ménage, já fiz suruba. Menáge é só com três, né?! Eu não fiz com três, só fiz com várias. As p*tarias mesmo assim, suruba, só fiz quando fiquei solteira do meu último relacionamento, porque não tinha feito nada antes", contou Sonza, que terminou há pouco com Vitão , com quem ficou cerca de 11 meses.

Luísa também avaliou que é mais 'vagabunda' quando está namorando. "Solteira eu sou mais recatada e do lar, mas num nível baixíssimo. Mas sou bem seletiva, não fico com qualquer pessoa. Estou na minha fase solteira empoderada", explicou ela, que falou há pouco tempo sobre o tema em seu Twitter, dizendo que está vivendo uma vida só para ela, sem ninguém.

Acabei de parar p pensar q é a primeira vez q eu tô de fato curtindo a minha vida. A MINHA. Só eu e ela. E ela é só MINHA. As vezes a gnt se prende as coisas/pessoas achando q precisamos delas e na real a gnt precisa msm é só da gente.:)

mas n dou 3 meses p tá namorando dnv KKKK — luísa SONZA (@luisasonza) October 17, 2021

Amizade colorida com Pedro Sampaio e o fora de Gkay



Sonza não expôs para Matheus nenhum 'contatinho' para, segundo ela, "não estragar". "Não conto para não estragar. Mas, gente, eu amo todos vocês. Eu tenho muito amor para dar", brincou a cantora.



Durante a conversa, ela comentou sobre sua amizade com Pedro Sampaio que, de acordo com Luísa, é colorida. "Eu e Pedro somos muito amigos. Mas ele tem uma boquinha macia. Mas é uma amizade muito linda, uma amizade colorida", revelou.