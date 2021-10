Filha de Paul Walker se casa e é levada ao altar por Vin Diesel

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Meadow Walker, filha de Paul Walker, casou-se com Louis Thornton-Allanno e foi levada ao altar por Vin Diesel.



Na última sexta-feira (22/10), a jovem, de 22 anos, emocionou os seguidores ao compartilhar imagens da cerimônia.

A modelo publicou um vídeo de seu casamento no instagram . "Estamos casados", escreveu na postagem. O casório ocorreu no início do mês na República Dominicana, na presença de familiares e amigos.

O ator Vin Diesel, padrinho da noiva, a acompanhou ao altar no lugar de seu pai, que morreu em um acidente de carro em 2013. Ambos fizeram parte do elenco de Velozes e furiosos . Outra estrela do longa, a atriz e modelo norte-americana Jordana Brewster também prestigiou os noivos na cerimônia à beira-mar.

Após o "sim" dos pombinhos, todos seguiram para um jantar à luz de velas e uma animada festa. A decisão do casamento ocorreu apenas dois meses após o casal confirmar seu noivado. Em agosto, os pombinhos divulgaram um vídeo na mesma rede social exibindo o lindo anel de diamante.



Diesel e Walker contracenaram nos sete primeiros filmes da franquia Velozes e furiosos , e o ator sempre posta homenagens ao amigo e a sua filha, a quem considera de sua família.