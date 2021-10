Andressa Urach revela motivo de segundo batismo: 'O negócio estava tenso'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

Andressa Urach, ex-miss bumbum, voltou às redes sociais para explicar o motivo de ter se batizado novamente na igreja evangélica. Na ocasião, a influenciadora revelou que embora o batismo possa ser feito apenas uma vez, ela havia pecado muitas vezes e, por isso, optou por repetir a cerimônia para se limpar de seus erros.



"Eu sei que o batismo é um só, tá? E o arrependimento de pecados. Só que eu pequei muito, muito mesmo, então eu decidi me batizar de novo porque se a velha criatura não morrer, a gente entra [na água do batismo] um pecador seco e sai um pecador molhado, né? Então, pra minha consciência também, foi algo entre eu e Deus novamente […] Sou falha sim, não quer dizer que eu não vá errar, a gente erra, mas pelo menos me sinto salva agora porque o negócio estava tenso, mas Deus teve misericórdia de mim, Ele é incrível" contou a loira.

Síndrome de Borderline



Andressa também falou sobre a Síndrome de Borderline, ou Transtorno de Personalidade Limítrofe e revelou como tem lidado com o problema após o término com Thiago Lopes : "Quando a gente terminou foi bem difícil, porque eu estava passando por aquelas crises, por causa do meu problema de saúde, o Borderline. Estou fazendo tratamento psiquiátrico com a ajuda de psicólogos, tomando minhas medicações certinhas. E com fé em Jesus", contou.