Nego do Borel expõe troca de mensagens com Gui Araújo envolvendo Duda Reis

Gui Araujo não cansa de gerar polêmicas na internet mesmo confinado em A fazenda 13, na Record TV . Dessa vez, o peão deu mais detalhes do affair com Jade Picon, com quem ele já havia dito que ficou.



Antes de entrar no reality, o apresentador estava comprometido com Duda Reis . Nego do Borel , ex da atriz e acusado de relacionamento tóxico por ela, se revoltou com Gui e compartilhou uma troca de mensagens que aconteceu entre os dois na época do término do relacionamento.

O primeiro print mostra uma conversa na qual Gui responde a um Story que Nego está com o pé machucado, aparentemente na companhia de Duda Reis. "Pqp mano… tem que casar amanhã com essa mina”, disse. Nego respondeu: "kkkkkk tô sofrendo aqui papai".

Na sequência, o funkeiro expõe mais um momento no qual Gui presta apoio ao Nego no que dá a atender a situação entre ele e sua ex-noiva, Duda Reis: "Força mlk… Deus é contigo, cabeça no lugar agora e bola pra frente mano! Imagino o momento merda que está passando".

Ele continuou: "(…) Hoje em dia é foda. Ficou muito sério isso, sua cabeça deve tá a milhão também, mas ela [Duda Reis] se contaminou de uma raiva, uma parada que não é dela! Espero que tudo se ajeite da forma mais amena possível para vocês em primeiro lugar. Conheço vocês dois, cê tá ligado disso", declarou.

O nego do Borel expondo o Gui Araújo ???? pic.twitter.com/teMxT43tuE — Lara. (@larinhacomenta) October 23, 2021

Nego quis provar que o peão mentiu com relação a ter dado apoio à atriz e ter ficado contra o cantor. "Ai ai... que engraçado, na A Fazenda o cara expondo pro Brasil inteiro uma situação, sendo que ele sempre se posicionou diferente para mim", ironizou o músico.