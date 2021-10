Eliana muda visual e surge de cabelo curtinho no Teleton 2021: 'No estilo'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

A apresentadora Eliana estreou um novo visual na abertura do Teleton 2021, no SBT , e surpreendeu fãs com a mudança. O visual da apresentadora foi motivada pela participação como madrinha do evento que tem o objetivo é arrecadar fundos para a AACD.



Em entrevista para o portal UOL , a loira contou detalhes sobre o novo corte. Era uma noite muito especial e por isso quis inovar: "Eu fico animada com o "Teleton" todos os anos e gosto de dar sempre o meu melhor em todos os sentidos no palco. Por que não também no estilo?".

A apresentadora ainda fez questão de dizer que se sente honrada em participar do 24ª evento do "Teleton" por saber que está colaborando com a melhoria de vida de crianças, adultos e idosos de todo o Brasil. "Grandioso e necessário. Um projeto de 24 anos de sucesso. Essa maratona do bem é voltada única e exclusivamente em prol das pessoas deficientes. Para atingir uma reabilitação médico-terapêutica de excelência requer um custo gigantesco. É a AACD que, por meio de doações, faz com que crianças, adultos e idosos de todo o Brasil (sejam elas encaminhadas pelo SUS, planos de saúde ou particulares), tenham a oportunidade de movimento e dignidade", pontuou.

Questionada sobre a origem da ideia do novo penteado, Eliana não fez mistério e contou que se inspirou na atriz Robin Wright , da série House of cards, para fazer a mudança de visual. "Sim. Na Robin Wright e toda sua elegância!", contou.



No palco, a loira foi questionada por Celso Portiolli sobre as mudanças nas madeixas, Eliana revelou: "Tudo para chamar a atenção pra esta causa linda que é o Teleton". Os dois comandantes do domingo do SBT dividiram o palco com Juliana Oliveira , assistente de Danilo Gentili no The noite, além de Daniel , Gustavo Mioto , Sabrina Sato e Tiago Barnabé , a Narcisa.