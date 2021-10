Luísa Sonza rebate seguidor que criticou sua aparência: 'É meu fim mesmo'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

No último sábado (23/10), a cantora Luísa Sonza perdeu a paciência com um internauta nas redes sociais. O seguidor compartilhou no twitter duas imagens, uma do presente e outra do passado, e comentou sobre a mudança de aparência da cantora. "É inacreditável", escreveu ele.

Vale lembrar que Sonza passou um tempo afastada de tudo, principalmente das redes sociais, para evitar comentários tóxicos. No entanto, desde que ela voltou, isso se repete. Tem gente que ainda anda fazendo críticas à sua aparência, afirmando que ela mudou muito.

O autor das mensagens desagradáveis colocou uma foto dela antiga, comparando com um print de uma entrevista recente, enquanto a primeira é posada, a outra é um print de um ângulo pouco favorável enquanto ela falava.

Diante da comparação, a cantora respondeu com ironia. "Inacreditável. Crescer. Maquiagem. Uns pães e uma cervejas a mais. Meu Deus. É meu fim mesmo", comentou a loira.

Inacreditável. Crescer. Maquiagem. Uns pão e umas cervejas a mais. Mds. É meu fim msm. https://t.co/Udq1jGKIRu — luísa SONZA (@luisasonza) October 23, 2021

Luísa Sonza admite que está sim, diferente, mas que isso não é nada mais do que natural. Afinal, o tempo passa e as pessoas mudam. Muda o estilo, muda a fase e está tudo bem!



Luísa fala sobre intimidade durante entrevista



Luísa Sonza abriu sua intimidade durante entrevista para o canal de Matheus Mazzafera no youtube. A cantora confessou que só começou a fazer p*tarias depois do término de seu relacionamento com Vitão , revelando que já chegou a f azer sex* com mais de duas pessoas ao mesmo tempo.

"Ménage eu não fiz, porque o ménage é só com três pessoas, né? Não fiz com três, eu fiz com mais. As putarias mesmo assim, tipo suruba, fiz agora só, depois que fiquei solteira do meu último relacionamento. Nunca fiz nada disso, só uma vez na adolescência", afirmou.

"Não sou uma pessoa que perde tempo, mas eu sou seletiva, não é com qualquer pessoa, não. Só fico com quem eu quero muito ficar", revelou.

"Eu sou mais vagabunda namorando. Nossa, eu já fiz muita p*taria namorando. Solteira eu sou mais recatada e do lar", disse.