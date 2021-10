Após morte acidental de cineasta, Alec Baldwin cancela próximos projetos

VO Victória Olímpio

Alec Baldwin decidiu cancelar os próximos projetos após acidentalmente disparar arma em set de filmagens do filme Rust e matar a cineasta Halyna Hutchins. Uma fonte próxima do artista contou a revista People que Baldwin teria ficado "histérico e absolutamente inconsolável por horas" e que agora procura "tirar algum tempo para si mesmo e se centrar novamente".

"Todo mundo sabe que foi um acidente, mas ele está absolutamente arrasado", disse a fonte. "Isso foi muito devastador. É assim que ele lida com tempos difíceis. Sempre que algo ruim acontece, no curto prazo, ele se afasta dos olhos do público", acrescentou.



A produção estava sendo rodada no estado norte-americano do Novo México e no acidente, a diretora de fotografia Hutchins, 42 anos, e o diretor do filme, Joel Souza, 48, foram atingidos, mas a diretora não sobreviveu.

Normalmente, as cenas de tiros em filmes são feitas com armas de verdade. Porém, as balas são de mentira. Elas são de festim, que só serve para imitar o barulho de um revólver real. Ainda não há informações do porquê a arma estava carregada.