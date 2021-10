Seu Jorge e Alexandre Pires anunciam a turnê 'Irmãos'

AE Agência Estado

(crédito: Instagram/ Reprodução)

Depois do sucesso da live Irmãos dos músicos Seu Jorge e Alexandre Pires, a parceria virou uma turnê pelo Brasil. O projeto começou após a live durante o isolamento da pandemia do novo coronavírus, em junho de 2020.

Por enquanto, são quatro shows confirmados para dezembro e janeiro, em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul.

O show de estreia foi em Portugal, no início deste mês, com os hits dos cantores e versões de clássicos da música brasileira, como canções de Tim Maia e Legião Urbana.

O primeiro show no Brasil será em 4 de dezembro, no Allianz Parque, em São Paulo, e, no dia 17 do mesmo mês, a turnê segue para o Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena. Em janeiro, serão duas apresentações: na Live Curitiba (PR), no dia 27, e em Xangri-lá, litoral norte gaúcho, no Maori Beach Club, dia 29.

Dono de sucessos como Tive Razão, Burguesinha e Mina do Meu Condomínio, Seu Jorge também é ator e interpreta Marighella no filme homônimo, que tem estreia nacional dia 4 de novembro.

Alexandre Pires ficou famosos nos anos 1990 como vocalista do grupo Só pra Contrariar, iniciou a carreira solo em 2001 e tem hits como Você Tirou Minha Vida, Necessidade e É por Amor.