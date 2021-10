Eddie Murphy encanta web em vídeo ensinando neta de 2 anos a tocar piano

VO Victória Olímpio

(crédito: Carly Olivia/Instagram/Reprodução)

o ator Eddie Murphy encantou os internautas nas redes sociais após aparecer ensinando a neta, Evie Isla Murphy, de 2 anos, a tocar piano. O filho do ator, Miles Mitchell Murphy, é pai da pequena junto com a modelo Carly Olivia, compartilhou as imagens dos dois no Instagram.

Na publicação Eddie está sentado ao piano dando aula para a neta, que demonstra total interesse no instrumento: "Tocado com o vovô", escreveu na legenda. Nos comentários, elogios não faltaram para os dois.

Recentemente o ator comentou que mantém o contato constante com os filhos, além de adorar passar os domingos com a família reunida. No início do ano, Eddie contou em entrevista à revista Parede que tinha um talento secreto: além de ator e comediante, ele afirmou que sabia tocar piano.

“Nunca me viram tocar piano. Eu comecei a tocar piano no Saturday night live. Tinha um piano lá e Joe Piscopo me ensinou a tocar Let it be, e por três anos, foi tudo que eu toquei. Eu tocava Let it be muito bem!”, contou na ocasião.