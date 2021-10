Marília Mendonça e Maiara & Maraisa são destaque na Times Square

CB Correio Braziliense

(crédito: divulgação Som Livre )

Após o álbum Patroas 35% alcançar o feito de ter sido o único álbum brasileiro no top 10 global do Spotify, as sertanejas Marília Mendonça e Maiara e Maraísa, que têm carreiras consolidadas no Brasil, parecem estar a caminho da projeção internacional. As artistas entraram em destaque na Times Square ao lado de grandes nomes da música, como Coldplay, Young Thug e Mac Miller.

Estrelando a campanha EQUAL, do Spotify, que tem como objetivo reforçar a equidade entre gêneros na indústria musical, as cantoras se mostraram agradecidas com o momento.

"Tô há 1 hora olhando essa foto e pensando no que dizer e não me vem nenhuma palavra já existente que represente o que eu tô sentindo. Daria um dicionário novo, se eu tivesse que descrever o quanto eu me sinto grata, primeiramente a Deus, às minhas Patroas e ao meu time. Maiara e Maraisa, vocês não têm noção do filme que passa na minha cabeça agora. Nem nos nossos maiores sonhos imaginávamos que teríamos o trabalho das nossas vidas estampado em uma das avenidas mais famosas do mundo. Eu amo vocês!", postou Marília Mendonça em suas redes.

Maiara e Maraísa, também em tom de agradecimento, não deixaram de se declarar. "Somos apenas 3 mulheres do sertanejo tentando espalhar nossa arte pelo mundo! Um dia uma grande mulher sonhou em estar na Times Square e ela realizou. Mas o mais legal foi que ela quis estampar a cara de 2 amigas juntas também! Você (Marília) e sua vontade de espalhar o sertanejo... você é genial e muito generosa. Continue sempre assim essa mulher forte que me inspira todos os dias. O Brasil te ama. O mundo te ama. Você merece muito mais! O mundo é pequeno demais pra você! Isso é só o seu começo”.

O trio, indicado ao Grammy Latino de 2021, possui a marca de 15 milhões de ouvintes mensais na plataforma musical. No Youtube, Esqueça-me se for capaz, destaque do último álbum das artistas, possui mais de cinco milhões de visualizações e segue no top 10 do site.