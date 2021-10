CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo CB/D.A Press)

Conhecido pelos sucessos Sujeito de sorte e Apenas um rapaz latino-americano, o cantor cearense Belchior, morto em 2017, completaria 75 anos nesta terça-feira (26/10). Em homenagem ao legado do músico, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, o site Itaú Cultural e o Centro Cultural Belchior prepararam uma programação especial como forma de celebrar virtualmente a data.

Homenageando a carreira musical de Belchior, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura exibe, nesta terça-feira (26/10), o pocket show Além do piano – especial Belchior, do músico Anderson Freitas. Acompanhado por imagens e fonogramas antigos, o espetáculo musical contará com interpretações dos clássicos do cearense no formato voz e piano. A apresentação, que terá início às 19 horas no canal do Dragão do Mar no YouTube, tem indicação classificativa livre e será acessível em Libras.

Dando continuação à celebração, o site do Itaú Cultural disponibilizará material multimídia com publicações que reúnem depoimentos da família, amigos e admiradores de Belchior. Nos relatos, os convidados falam sobre a importância do cantor para a cultura do Brasil. Participam dos depoimentos Vannick Belchior, filha do músico, a cantora Ana Cañas, voz do álbum Ana Cañas canta Belchior, o jornalista Jotabê Medeiros, autor da biografia Belchior – Apenas um rapaz latino-americano, e o filósofo Jair Barboza.

Por fim, o Centro Cultural Belchior realizará o evento Belchior: Inteiramente livre e triunfante. O evento, que começa nesta terça-feira (26/10) e vai até sábado (30/10), contará com workshops, podcasts e lives para celebrar a memória do cantor, com transmissão via canal do Youtube do Centro Cultural Belchior. Dentre as atividades, encontra-se o curso Para cantar Belchior - aquecimento vocal e interpretação, ministrado por Aparecida Silvino.

Relembre os grandes sucessos de Belchior

Apenas um rapaz latino americano

Alucinação

Como nossos pais

Sujeito de sorte

Coração selvagem