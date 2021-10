CB Correio Braziliense

(crédito: Davi Mello)

Passando por escolas e outros locais públicos das cidades de Ceilândia e Samambaia, o evento Romaria Poética realiza sua 2ª edição durante a última semana de outubro e o início de novembro. Com um viés pedagógico, o sarau poético musical contará com apresentações de teatro de mamulengo e oficinas de literatura de cordel. As atividades do evento, que iniciaram-se na última segunda-feira (25/10), se estendem até 5 de novembro, direcionadas a alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Distrito Federal.

Por meio da poesia, da música e do mamulengo, o projeto tem como intuito constituir uma transversalidade com disciplinas escolares, como Língua Portuguesa, História e Geografia, combinando o entretenimento com o aprendizado. Os artistas participantes, locais e nacionais, expressarão os diferentes estilos poéticos recitando poesias e canções, mostrando a diversidade da cultura brasileira.

Na programação do projeto, encontram-se os artistas Ivan Matos e Miguel Mariano, que tem como berço o Nordeste, grande referência na poesia popular. Representando o Distrito Federal, estarão presentes os poetas Margô Oliveira, Ancelmo Borges, Domício Chaves, Jirlene Pascoal, Chico Nogueira, Cacá Poeta e Carlos Araújo. Na música, os mais variados ritmos e sonoridades das tradições populares nacionais serão apresentados pelo grupo ceilandense Taleta de Bambu, composto por Nanci Araújo, Josiane Araujo, Ítalo Oliveira, Herval Magoo, Breno Trindade, Humberto Fernandes e Margô Oliveira.

Programação das apresentações

Terça-feira (26/10) - 19h30

Apresentação de Domício Chaves, Miguel Mariano, Cumpadi Ancelmo, Mamulengo Gratidão e Taleta de Bambu

Local: CEF 404 – Samambaia - QS 404 – Área Especial 01 – Samambaia Sul

Quarta-feira (27/10) - 19h

Apresentação de Ivan Matos, Cumpadi Ancelmo, Jirlene Pascoal, Mamulengo Gratidão e Taleta de Bambu

Local: CEF 25 – Ceilândia - QNP 09, Área Especial – P Norte

Quarta-feira (3/11) - 19h30

Oficina de literatura de cordel com Mestre Ivan Matos

Local: CED 11 – Ceilândia - EQNP 01/05 – P Norte

Quinta-feira (4/11) - 19h30

Oficina de literatura de cordel com Mestre Ivan Matos

Local: CEF 427 – Samambaia - QN 427, Área Especial 02 – Samambaia Sul

Sexta-feira (5/11) - 19h30

Apresentação de Domício Chaves, Miguel Mariano, Ivan Matos, Mamulengo Gratidão e Taleta de Bambu

Local: Complexo Cultural de Samambaia - Centro Urbano – Samambaia Sul – (Recebendo o CEF 427 – Samambaia)