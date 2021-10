A Fazenda 13: Dayane revela ter vivido affair com Kanye West e Jamie Foxx

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução)

Dayane Mello fez uma revelação sobre seus antigos affairs famosos na noite desta segunda-feira (25/10) durante uma noite de pizzas e vinhos em A Fazenda 13, reality show da Record TV. Durante o bate-papo, a ex-participante do Gran Fratello, versão italiana do Big brother, revelou que já ficou com alguns nomes de Hollywood.

"Gente, eu já fiquei com Kanye West, Jamie Foxx", afirmou a modelo, que também já namorou o atacante italiano Mario Balotelli. Os peões se empolgaram e pediram que ela revelasse mais nomes. Entretanto, Dayane se negou a dizer mais nomes.

"Daqui eu não vou falar", disparou sobre as celebridades brasileiras com quem se envolveu amorosamente. Antes de comentar com todo mundo sobre o seu passado amoroso, Mello contou apenas para Tiago Piquilo.

"Vocês não sabem o que eu acabei de ouvir", disse o sertanejo. "Ô, Ti, segredo", pediu a modelo, aos risos. "Eu nunca vou contar, mas se vocês soubessem o que eu ouvi aqui", provocou a dupla de Hugo.

"O Brasil já sabe, quando sair daqui a gente fica sabendo. Caramba, hein garota", disse Piquilo. "Se me derem uma dose, eu falo, não tem amizade, não tem nada", brincou Rico Melquiades.



Rolou sexo?



Na madrugada da última quinta-feira (21/10), Dayane Mello e Aline Mineiro movimentaram o edredom na sede de Itapecerica da Serra , interior de São Paulo .

As peoas deitaram juntas na mesma cama e chegaram até a acordar os colegas de quarto devido aos barulhos e movimentos suspeitos.

O fogo no feno acordou Rico Melquiades , Mileide Mihaile e Tati Quebra Barraco que voltaram a dormir logo na sequência.