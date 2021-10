Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (27/10)

OQ Oscar Quiroga

Permite o sonhar

Data estelar: Lua míngua em Câncer.

Te permite sonhar, abre passagem ao romantismo que, mesmo impraticável de imediato, nas asas da imaginação te oferece vivências que quebram a monotonia do cumprimento automático das obrigações.

Não há nenhuma razão para rejeitares a imaginação, não há de haver nenhuma obrigação de continuares te concentrando em tarefas e deveres se, enquanto isso, tua alma singra o espaço infinito atualizando visões de cenários maravilhosos.

Talvez queiras restringir tua imaginação porque o contraste dessa com tua rotina evoca um sentimento de decepção com o que construíste para ti e para as pessoas com que te relacionas.

Porém, pensa, se não te permites o sonhar, tu fechas as portas para qualquer modificação e melhoramento futuro.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

De um jeito ou de outro, há avanço, talvez um pouco mais tumultuado do que deveria, mas, avanço enfim! Tenha em mente que, depois do avanço, será necessário manter tudo em funcionamento, e que essa parte será mais árdua.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você não precisa ir longe nem tampouco transitar por lugares sofisticados para experimentar sensações sublimes. Em qualquer lugar que estiver, feche seus olhos e respire a vida que sustenta você o tempo inteiro.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As oportunidades nunca surgem com placas chamativas e luzes de neon, para que sua alma não tenha a menor dúvida de essas serem o que são. Nada disso! As oportunidades sempre surgem misturadas com coisas banais.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aja do jeito que você achar melhor, se se importar com convenções ou padrões sociais. Talvez você escandalize um pouco com suas atitudes, mas se isso acontece por você permanecer fiel à sua intuição, então, em frente!

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A alma sustenta crenças sem se importar se são verdadeiras ou falsas, mas apenas porque suas narrativas lhe brindam com suporte para se sentir bem, para lhe dar o ar de que sabe algo que as outras pessoas desconhecem.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nem sempre é possível gostar das pessoas que necessitamos para realizar nossas pretensões. Às vezes acontece justamente o contrário, temos de nos aproximar de pessoas que desprezamos porque necessitamos algo delas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Apesar de haver coisas importantes para fazer, e que requerem que você mantenha o juízo, nem tudo em sua alma se dispõe a isso e, pelo contrário, quer perder tempo, fazer o que lhe der na telha, coisas nada sérias.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Dizem que é impossível convencer alguém que não quer ser convencido. Porém, há momentos em que a alma irradia tal carisma e magnetiza a audiência de tal forma, que mesmo as pessoas mais duras são convencidas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há momentos em que a alma não encontra outra forma mais eficiente de se comunicar com a consciência, do que através da linguagem onírica dos sonhos e visões. Procure dar valor ao que você sonhar e sentir.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Deixe as pessoas à vontade para fazer o que quiserem e, enquanto isso, você observe com imparcialidade, superando a barreira dos seus gostos e desgostos, porque só assim você não julgará suas esquisitices.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Evite perder tempo buscando ajuda para algo que, se você assumisse fazer com suas próprias mãos, traria resultados muito mais satisfatórios do que se você terceirizasse as ações. Porém, no fim é tudo uma escolha.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Para a vida valer a pena, não é suficiente que tudo ande mais ou menos bem. Para a vida valer a pena, sua alma requer experiências belas, sublimes, nutritivas do ponto de vista subjetivo. Nutrientes fundamentais.